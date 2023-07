Michelle Hunziker nonna, allatta Cesare col biberon: «Non potrei essere più felice di così»

di Redazione web

Michelle Hunziker, in questi giorni, si prenderà cura del suo adorato nipotino Cesare che le è stato affidato da mamma Aurora Ramazzotti e papà Goffredo Cerza. Infatti, la coppia si trova in Liguria per partecipare al matrimonio di una coppia di amici (l'influencer sarà anche una delle damigelle d'onore). Il neonato, comunque, è in ottime mani perché nonna Michelle non potrebbe essere più felice di quanto sia adesso di stringerlo tra le sue braccia.

Aurora Ramazzotti, il primo weekend senza Cesare: «Banano è con nonna». E Michelle se la balla

Michelle Hunziker, relax post vacanze: «È bello tornare nel proprio lettino»

Michelle Hunziker ha più volte ribadito quanto sia innamorata del suo nipotino Cesare che, in questi giorni, starà 24 ore su 24 con lei. Infatti, oggi, sabato 1 luglio, la conduttrice svizzera apparsa meno sui social e il motivo è che era troppo presa a occuparsi del suo bambino. Nell'ultima storia che Michelle ha pubblicato su Instagram, però, stringe in braccio il piccolo e, mente lo allatta con il biberon, scrive: «Non potrei essere più felice di così».

La conduttrice, infatti, quando vede il suo Cesare si commuove, è una cosa più forte di lei e, infatti, Aurora documentò con una storia l'esatto momento in cui alla nonna le sono venuti gli occhi lucidi guardando il piccolino.

Aurora Ramazzotti e la mancanza di Cesare

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una storia Instagram in cui spiega che il suo Cesare rimarrà con la nonna per il fine settimana: «Primo weekend di banano con la nonna», aggiungendo un cuore bianco e un'emoticon con gli occhi lucidi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA