Michelle Hunziker, vacanza in Romagna: «Si sta da Dio». Poi la frase malinconica

di Redazione web

Michelle Hunziker, in questo periodo, si sta concedendo un po' di giorni di relax con la sua famiglia. Dopo il suo soggiorno in Costiera Amalfitana, è stata la volta delle vacanze in Romagna, luogo del cuore per la conduttrice svizzera che, come lei stessa ha spiegato, da anni trascorre l'estate in Riviera. Nelle ultime storie Instagram che Michelle ha pubblicato è un po' malinconica e spiega ai suoi fan che è arrivato il momento di tornare a casa.

Aurora Ramazzotti riprende gli allenamenti dopo il parto di Cesare: «Ho aspettato perché volevo dare il tempo giusto al mio corpo»

Michelle Hunziker, dalla vacanza in barca alla Romagna: «Ode allo squacquerone»

Le storie Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha postato una storia in cui inquadra le valigie pronte sopra il letto e i suoi cagnolini Lilly e Leone: «No, si parte oggi ed è tutto pronto. Siamo tristi perché noi qui a Cesenatico siamo stati veramente bene. Finita la nostra vacanza in Romagna». Nella seconda storia che la conduttrice ha pubblicato ha, invece, detto: «Buongiorno a tutti, eccomi qui, oggi il cielo piange e anche io sono triste perché sto partendo. Ho trascorso di nuovo dieci giorni stupendi qua in Romagna, tutte le persone che ho incontrato sono state meravigliose e gioiose come sempre.

Michelle Hunziker e le vacanze estive

Michelle Hunziker, tramite storie e foto, sta raccontando ai suoi fan le sue vacanze e, spesso, pubblica contenuti molto divertenti a riguardo. Chissà, adesso, che la conduttrice rientrerà dalla Romagna, quale sarà la sua prossima meta? I suoi follower non vedono l'ora di scoprirlo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Giugno 2023, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA