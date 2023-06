Michelle Hunziker, dalla vacanza in barca alla Romagna: «Ode allo squacquerone»

di Redazione web

Michelle Hunziker in vacanza si sposta in Romagna per godersi i piatti tipici locali. La showgirl ha, infatti, pubblicato sui social delle stories di Instagram in cui indica alla figlia Sole Trussardi, di quasi 10 anni, le piadine pronte per essere assaporate.

Immancabile lo squacquerone a tavola al quale nessuno può resistere. Ecco l'ode di Michelle Hunziker al formaggio romagnolo.

Dopo la vacanza in yacht a largo delle coste della Campania, Michelle Hunziker torna sulla terraferma per dirigersi in una delle regioni italiane più belle: l'Emilia Romagna.

La conduttrice e showgirl svizzerra, si è concessa ieri sera una cena in una location caratteristica romagnola in cui ha potuto apprezzare i sapori tipici della cucina locale in compagnia della sua famiglia. «Ma che bello, che caratteristico.

Al suo risveglio, col volto riposato e soddisfatto della mangiata, saluta i suoi fan con un buongiorno in intimo, mentre le bimbe riposano ancora.

