Michelle Hunziker, relax in spiaggia... con il gabbiano. Il video è esilarante

Per Michelle Hunziker le vacanze estive sono ufficialmente cominciate: la conduttrice svizzera si sta concedendo qualche giorno di relax insieme alle figlie Sole e Celeste e, dopo gite in barca, la visita ai Faraglioni di Capri e anche all'isola, ecco che ora si rilassa in piscina. Proprio qui si trova nell'ultima storia che pubblicato sul proprio profilo Instagram e con lei c'è anche un ospite inaspettato: un gabbiano. Il video è davvero esilarante.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha postato un video sulle proprie storie Instagram in cui è stesa sul proprio lettino e dal suo smartphone inquadra un gabbiano che sta camminando sopra il suo ombrellone. La conduttrice svizzera, quindi, scrive: «Gabbianello in testa! Il suono del gabbiano sono io...» con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate. Sì, perché Michelle, per attirare l'attenzione del suo ospite, ha cercato di imitare il verso del volatile che, però, non si è minimamente reso conto di chi lo stava chiamando ed ha continuato indisturbato la sua passeggiata.

Michelle Hunziker, l'accoglienza in hotel è spettacolare: «Il mio posto del cuore». Cos'è successo: la sorpresa

Michelle Hunziker è in vacanza con le sue bambine più piccole, Sole e Celeste, ma pensa anche alla figlia più grande, Aurora Ramazzotti, che, in questo momento è a Milano con il suo piccolo Cesare. Proprio alcuni giorni fa, Michelle ha postato una storia in cui scriveva all'influencer che le mancava.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 15:07

