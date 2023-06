Michelle Hunziker, il bikini in barca conquista i fan: «Hai capito la nonna, fa invidia alle ventenni»

di Redazione web

Per i fan di Michelle Hunziker non ci sono dubbi: c'è «solo un capitano!». Fisico mozzafiato, posa statuaria al timone dello yacht sul quale sta trascorrendo le sue vacanze in compagnia delle sue amiche e delle figlie avute con Tomaso Trussardi, la conduttrice condivide con i suoi fan tutti i momenti più belli della sua fuga dal lavoro.

Dal makeup realizzato in compagnia della figlia Sole Trussardi, prossima ai 10 anni che si improvvisa videomaker, sino alle ricette gustosissime create dalla sorellina Celeste Trussardi di 8 anni, Michelle Hunziker è avvolta dall'affetto dei suoi cari e anche dei suoi fan.

La foto pubblicata nelle ultime ore, infatti, ha conquistato proprio tutti: vediamo perché.

Michelle Hunziker, la figlia chef per un giorno: «Metti un goccino di miele ed è pronto»

Michelle Hunziker, la figlia Sole in vacanza 'diventa' influencer: «Ciao follower di mamma, arriviamo a Capri»

Michelle Hunziker «40 anni e non sentirli»

La showgirl ha ricevuto una serie di commenti relativi al suo fisico statuario che mostra fieramente sui social con un costumino leopardato che ha conquistato anche i più scettici. Michelle Hunziker ha compiuto 46 anni, ma per i suoi follower ha un fisico da ragazzina.

«40 anni e non sentirli», le scrivono i fan. Lei che fissa l'orizzonte commenta solo con l'emoji di un'onda il suo scatto al largo delle coste campane.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Giugno 2023, 10:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA