Michelle Hunziker, la dedica ad Aurora dolce ed insolita: «Mi manchi»

di Redazione web

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono molto legate: mamma e figlia hanno un rapporto strettissimo e, ora che è nato il piccolo Cesare, ancora di più. La conduttrice svizzera e l'influencer non perdono mai l'occasione di esprimere l'affetto reciproco anche sui social e così ha fatto nelle ultime storie postate su Instagram, Michelle che ha voluto dedicare un dolce pensiero alla sua primogenita, nata dall'unione con Erosa Ramazzotti.

La dedica di Michelle Hunziker per Aurora Ramazzotti

In questo momento, Michelle Hunziker si sta concedendo qualche giorno di vacanza e relax nell'isola di Capri, insieme ad amici e alle sue bambine Sole e Celeste. La conduttrice, però, anche quando è lontana da Milano non riesce a fare a meno di pensare anche alla sua prima figlia, ovvero Aurora. Proprio per questo, tutto le ricorda lei ed ecco perché Michelle ha postato una storia con una tenda da sole che riportava il nome di un negozio: "Aurora". Alla foto, la conduttrice di Striscia la Notizia ha aggiunto: «Mi manchi».

Michelle, come ogni mamma, è molto legata alla figlia, avuta quando aveva solamente 19 anni.

Michelle Hunziker e la vita da nonna

Inoltre, Michelle Hunziker sta vivendo un momento molto bello della sua vita perché è da poco diventata nonna di Cesare. Durante l'intervista a Verissimo ha detto: «Essere nonna è un'emozione bellissima: accudisci il bambino con un amore totalmente diverso e senza la troppa premura che può avere la mamma».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 16:55

