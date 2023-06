Aurora Ramazzotti, la sveglia con Cesare: «Quando vedo che lo abbraccia mi sciolgo». Ecco a chi si riferisce

di Redazione web

Aurora Ramazzotti e il piccolo Cesare, ora che fa caldo, si svegliano presto la mattina e fin dalle prime ore del giorno cominciano a "giocare" insieme. L'influencer, quindi, non perde occasione per tenere aggiornati i suoi follower su ciò che fa il suo bambino e, così, anche nell'ultima storia, dove, Aurora ha scritto che quando vede quanto sensibile è il suo piccolo, non può fare altro che inteneririsi. Da quando è nato Cesare, l'influencer posta moltissime storie e foto con lui, a volte, anche insieme a nonna Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti e un babysitter 'improbabile' per il piccolo Cesare: «Lo guardi tu?». Ecco chi è

Berlusconi, Aurora Ramazzotti: «Diffamarlo oggi non è libertà di pensiero, è indelicatezza»

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Le ultime due storie che Aurora Ramazzotti ha postato questa mattina, martedì 13 giugno, sono tenerissime. Il protagonista è Cesare che, alla mattina, si sveglia presto e, così, anche per la mamma inizia la giornata con lui. Nella foto pubblicata, il bambino è nel suo ovetto, Aurora tiene davanti a lui una copertina con un coniglietto e scrive: «Nuova cosa preferita: coperta con peluche coniglio. Io quando vedo che (probabilmente involontariamente), lo abbraccia, mi sciolgo». Nella storia successiva, poi, Aurora mostra ciò che aveva descritto: ovvero Cesare che tiene stretto il suo morbido nuovo amichetto.

Aurora Ramazzotti e un babysitter 'improbabile' per il piccolo Cesare: «Lo guardi tu?». Ecco chi è

Aurora Ramazzotti e lo sfogo social

Nelle scorse ore, Aurora Ramazzotti ha scritto un lungo pensiero nelle sue storie Instagram, in cui esprime il proprio dispiacere per coloro che, dopo avere appreso della morte di Silvio Berlusconi, hanno in qualche modo "festeggiato". L'influencer ha scritto: «Diffamarlo oggi non è libertà di pensiero, è indelicatezza».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Giugno 2023, 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA