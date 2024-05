Eurovision 2024, la scaletta della finale: quando canta Angelina Mango, ospiti e orari. Paura per le proteste sul palco

di Ida Di Grazia

L'Eurovision Song Contest 2024 è giunta alla fase finale. Questa sera durante la diretta verrà proclamato il vincitore o la vincitrice. Sicuramente quella di quest'anno è un'edizione ricca di colpi di scena a partire dalla squalifica a sorpresa, arrivata in mattinata, del cantante dei Paesi Bassi Joost Klein. Saranno dunque 25 e non 26 i Paesi che si esibiranno alla Malmö Arena, timori da parte dell'organizzazioni di possibili proteste sul palco. Grande attesa per la performance di Angelina Mango.

Quando si esibisce Angelina Mango



Dopo la squalifica dei Paesi Bassi l'esibizione di Angelina Mango, inizialmente prevista come 15esima, si sposta alla 14esima posizione.

La scaletta

1. Svezia | Marcus & Martinus – “Unforgettable”

2. Ucraina | Alyona Alyona & Jerry Heil – “Teresa & Maria”

3. Germania | Isaak – “Always On The Run”

4. Lussemburgo | Tali – “Fighter”

5. Israele | Eden Golan – “Hurricane”

6. Lituania | Silvester Belt – “Luktelk”

8. Estonia | 5miinust X Puuluup – “(Nendest) Narkootikumidest Ei Tea Me (Küll) Midagi”

9. Irlanda | Bambie Thug – “Doomsday Blue”

10. Lettonia | Dons – “Hollow”

11. Grecia | Marina Satti – “Zari”

12. Regno Unito | Olly Alexander – “Dizzy”

13. Norvegia | Gåte – “Ulveham”

14. Italia | Angelina Mango – “La Noia”

15. Serbia | Teya Dora – “Ramonda”

16. Finlandia | Windows95man – “No Rules!”

17. Portogallo | Iolanda – “Grito”

18. Armenia | Ladaniva – “Jako”

19. Cipro | Silia Kapsis – “Liar”

20. Svizzera | Nemo – “The Code”

21. Slovenia | Raiven – “Veronika”

22. Croazia | Baby Lasagna – “Rim Tim Tagi Dim”

23. Georgia | Nutsa Buzaladze – “Firefighter”

24. Francia | Slimane – “Mon Amour”

25. Austria | Kaleen – “We Will Rave”

Gli orari

La diretta della finale dell'Eurovision si sposta su Rai 1, in simultanea su RaiPlay e Rai Radio 2, subito dopo il TG1, presumibilmente intorno alle 20.40. A presentare l'evento Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

Gli ospiti

Tra gli ospiti cha saliranno questa sera sul palco ci saranno: Loreen, la prima donna ad aver conquistato due Eurovision e vincitrice della passata edizione, la reunion degli Alcazar che celebreranno la musica svedese, ci sarà un omaggio agli Abba in occasione del 50ennale dalla loro vittoria con «Waterloo», protagoniste Charlotte Perrelli, Carola e Conchita Wurst.

