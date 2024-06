Elodie svuota il sacco: «Con Andrea Iannone sono sergente. Figli? Ci sto pensando e a chi si indigna perché mi spoglio, rispondo così»

di Redazione web

Elodie, di recente, ha presentato il suo nuovo singolo intitolato "Black Nirvana" che sta già riscuotendo grande successo nelle varie piattaforme streaming e sulle radio. La cantante che nel 2023 è stata l'artista più ascoltata nelle emittenti radiofoniche e in televisione ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui ha subito voluto chiarire che lei è una donna libera. «La gente ancora si indigna perché mi spoglio. E allora io mi spoglio di più. Per dire due cose» ha spiegato Elodie «La prima: con il mio corpo faccio quello che voglio, e non lo sto sessualizzando anche se potrei. La seconda: arriverà il momento in cui vi stancherete di commentare che mi metto in mutande e prenderete la parola su questioni di maggiore importanza». Elodie ha anche raccontato il suo amore per il compagno Andrea Iannone.

L'intervista di Elodie

Nella sua intervista con Vanity Fair, Elodie ha parlato di vari temi: dalla parità di genere nella musica, passando per la sua partecipazione al Festival del cinema di Cannes, fino ad arrivare all'amore. Il suo cuore batte per Andrea Iannone ormai da due anni e del quale, simpaticamente, ha detto: «Io sono un po’ un sergente, con il mio compagno e con gli uomini che ho vicino. Per ogni gesto che mi fa suonare il campanello d’allarme del patriarcato pretendo spiegazioni: “Che vuol dire?”. Sono convinta che, soltanto sottolineando giorno dopo giorno gli atteggiamenti sbagliati, possano essere corretti. Sono impegnativa e capricciosa, questo sì. Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico».

A proposito dei figli, Elodie spiega: «Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli. Fino ad ora mi ha frenato la paura di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera, a cui non voglio rinunciare. Di subire la vita che viene stravolta. La vera verità è che ho 34 anni eppure me ne sento 16: è strano, sono donna quando realizzo progetti di lavoro importanti, per il resto sono una ragazzina che va in giro con la felpa con il cappuccio e crede di essere un po’ Gian Burrasca. Ma si può essere Gian Burrasca e insieme una mamma?».

Elodie a Sanremo?

Qualche settimana fa, è stato annunciato il nuovo conduttore dei prossimi due Festival di Sanremo (2025-2026) ovvero Carlo Conti e subito sono cominciate a circolare voci secondo cui Elodie e Annalisa potrebbero affiancarlo sul palco dell'Ariston. La cantante ha spiegato a Vanity Fair: «No, ora sono concentrata sulla musica.

