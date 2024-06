Il figlio del deputato USA John Rose fa le smorfie mentre il papà tiene un discorso alla Camera: «Era così noioso»

Nel mezzo di un discorso alla Camera dei Rappresentati, il deputato repubblicano John Rose ha perso l'attenzione di tutti i presenti per un particolare impossibile da notare, ripreso dalle telecamere dell'emittente televisiva statunitense C-SPAN e divenuto già un fenomeno virale sul web: il figlio di 6 anni, Guy, si è seduto dietro di lui ha iniziato a fare delle smorfie esilaranti.

La situazione avvenuta il 3 giugno al Congresso degli Stati Uniti ha subito assunto tratti paradossali, generando una gag involontaria che ha accostato un discorso che voleva essere serio nella principale sede della democrazia americana alla sua messa in ridicolo da parte del figlio del politico che stava intervenendo.

Il deputato si è scusato a fine seduta, una volta appreso il comportamento del figlio, e ha poi ironizzato sui social: «Questo è quello che ottengo per aver detto a mio figlio Guy di sorridere alla telecamera per il suo fratellino».

This is what I get for telling my son Guy to smile at the camera for his little brother 🤷‍♂️ https://t.co/L8sLBDJt35