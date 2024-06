Mourinho nuovo allenatore del Fenerbahce, accoglienza trionfale allo stadio: «Questa maglia è la mia pelle»

di Redazione web

Presentazione in grande stile per José Mourinho, nuovo tecnico del Fenerbahce, accolto da migliaia di persone nello stadio dell'Ulker nuova casa dello Special One. Mou sembra aver già dimenticato l'esperienza alla Roma.

«Innanzitutto voglio ringraziarvi per il vostro amore - ha detto il portoghese ex di Inter e Roma in Italia nella conferenza stampa -. Un amore che ho sentito fin dal primo momento in cui il mio nome è stato associato al Fenerbahce. Normalmente un allenatore è amato dopo le vittorie, in questo caso sento di essere amato prima. Questa per me è una grande responsabilità. Sento e vi prometto che da questo momento appartengo alla vostra famiglia. Questa maglietta è la mia pelle». «Voglio lavorare per il calcio turco, per la lega turca - ha aggiunto Mourinho -. Voglio aiutare a migliorare, ma la cosa più importante per me non è il calcio turco, non è la lega turca, ma il Fenebahce. Per finire, voglio dire che dal momento in cui ho firmato il mio contratto, i vostri sogni sono i miei sogni».

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Giugno 2024, 22:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA