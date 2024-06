Carlo Conti, la scaletta di Sanremo 2025: «Prima il regolamento, poi scelgo le canzoni e penso agli inviti. Per il Festival ho cambiato città»

di Redazione web

Carlo Conti sarà il prossimo conduttore del Festival di Sanremo. Il presentatore toscano, che è già stato direttore artistico della kermesse canora per ben tre volte, si sta preparando a salire nuovamente sul palco del teatro Ariston, palco ambito da tutti i cantanti italiani. Comunque sia, prima di febbraio 2025, Conti ha anche altri impegni: ad esempio, dall'11 al 14 giugno condurrà il Tim Summer Hits insieme ad Andrea Delogu: lo spettacolo si terrà in Piazza del Popolo a Roma. Proprio durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, Carlo Conti ha parlato anche di Sanremo.

Le parole di Carlo Conti

Carlo Conti, durante la conferenza stampa di presentazione del Tim Summer Hits ha accennato anche al Festival di Sanremo: «Adesso lavoro sul regolamento, poi c’è l’ascolto attento prima delle nuove proposte e poi dei big. Dopo sceglieremo le persone che mi affiancheranno. I brani sono la cosa fondamentale.

Il nuovo Festival di Sanremo

Carlo Conti ha quindi concluso dicendo: «Non so se vedremo alcuni dei cantanti o la conduttrice del Tim Summer Hits a Sanremo è presto per dirlo. Nell’organizzazione del Festival ci sono scatti precisi. Per ultima cosa sceglieremo le persone che stanno insieme a condurre. Prima il regolamento e i nuovi artisti, poi verrà tutto il resto».

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA