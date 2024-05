Eurovision, l'olandese Joost Klein squalificato a poche ore dalla finale: indagato dalla polizia svedese. «Denunciato da una fotografa»

di Redazione web

L'Eurovision 2024 nel caos a poche ore dalla finale: il cantante olandese Joost Klein è stato squalificato e non potrà esibirsi stasera provando ad aggiudicarsi il titolo. La notizia è stata confermata in una nota dagli organizzatori della stessa competizione canora internazionale, che hanno così fatto chiarezza su quanto accaduto a partire da venerdì pomeriggio, quando il cantante di Europapa, una delle canzoni più ascoltate su Spotify tra quelle in gara quest'anno, non si è presentato alle prove.

Joost Klein squalificato dall'Eurovision

«L'artista olandese Joost Klein non parteciperà alla Finale di quest'anno dell'Eurovision Song Contest.

