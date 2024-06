Alessia Marcuzzi, il figlio Tommaso Inzaghi è diventato procuratore sportivo: l'annuncio social e la gioia di mamma

di Cristina Siciliano

Alessia Marcuzzi festeggia un traguardo speciale: quello di suo figlio Tommaso Inzaghi che, a soli 23 anni, dopo due anni dalla sua laurea in Business dei media presso la University of Westminster di Londra, è diventato procuratore sportivo. A dare l'annuncio è stato Federico Pastorelli, agente Fifa e procuratore sportivo. «Sono così felice di festeggiare la tua licenza Fifa - ha scritto -. Ora sei un vero agente». Alessia Marcuzzi, mamma felice e orgogliosa, non ha potuto fare a meno di condividere nelle sue Instagram stories il post di Pastorello aggiungendo un emoji a cuore e degli applausi.

I commenti dei fan

Numerosi sono stati i commenti dei fan al post che Federico Pastorelli ha condiviso sul suo profilo Instagram. «Grandissimo Tommy.

Chi è Tommaso Inzaghi

Tommaso Inzaghi, nato il 29 aprile 2001 dall'amore tra Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi (terminato nel 2006). Il 23enne, alto, moro e fisico altetico è già molto apprezzato sui social. Dopo la laurea presso l'Università di Westiminster a Londra Business dei media a luglio del 2022, il figlio di Alessia Marcuzzi oggi vive tra la capitale inglese, Roma e Milano.

Lo scorso novembre l'annuncio dei suoi primi passi nel mondo del lavoro in un campo tanto amato da papà Simone e zio Pippo, leggendario attaccante azzurro e oggi tecnico della Salernitana. Oggi «Tommy» festeggia il suo primo traguardo lavorativo a soli 23 anni.

