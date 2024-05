Eurovision, l'omaggio di Amici per Angelina Mango: «In bocca al lupo». Lei legge una lettera

di Cristina Siciliano

Angelina Mango, fresca vincitrice dell'ultima edizione di Sanremo, è pronta per la serata finale dell'Eurovision Song Contest 2024 e proverà a ripetere il successo di due anni fa dei Maneskin. La cantante si è esibita giovedì scorso durante la semifinale con la sua La Noia. Un brano che è riuscito a scatenare il pubblico presente. Il talent di Amici ha così voluto dedicare un messaggio alla giovane cantante. «La prossima settimana non andremo in onda sabato - si legge -. Infatti ci sarà l’Eurovision su rai Uno con Angelina.

La lettera

Angelina Mango ha cantato Imagine di John Lennon davanti ai giornalisti. La cantante, prima di esibirsi, ha letto un discorso toccante. «Siamo qui tutti uniti nella musica, condividiamo lo stesso sogno - ha sottolineato Angelina Mango -. Ieri notte mi sono esibita sul meraviglioso palco dell’Eurovision con il mio cuore che era pieno d’amore. Poco dopo sono andata a letto così orgogliosa di me stessa e orgogliosa di tutti noi».

La cantante ha concluso: «Oggi, ancora di più, voglio che parli la musica e questo è il più forte messaggio che posso condividere adesso».

