Ida Platano sotto accusa: «Sei una mamma svergognata». L'ex tronista reagisce così

di Cristina Siciliano

Ida Platano, ex tronista di Uomini e donne, dice «basta» alle critiche da parte di qualche leone da tastiera. «Sei una mamma svergognata», scrivono alcuni utenti sul web. L'ex tronista, mamma di Samuele (nato da una relazione precedente), dopo diversi commenti pungenti che ha ricevuto da parte di alcuni hater, ha deciso di prendere presto dei provvedimenti. Proprio nelle ultime ore infatti, l'ex tronista ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove ha espresso la sua opinione.

La risposta di Ida Platano

«Cattivo, nauseante, rivoltante, stomachevole e schifoso - ha sottolineato Ida Platano nelle sue Instagram stories -. Lo sapete che questi commenti non mi toccano. Queste persone sicuramente hanno una vita tristissima quindi si sfogano con tutti non solo con me. Quello che voglio dire è che, per quanto riguarda il mio ruolo di madre e mio figlio, lì non ce ne è per nessuno. Prenderò provvedimenti come al solito, per il resto quando li leggo mi viene solo da ridere. Vi ho fatto vedere solo una parte ma questa persona si impegna a dirmi cose di questo genere dalla mattina alla sera».

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA