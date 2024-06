Estrazioni Superenalotto, Lotto e 10eLotto di martedì 4 giugno 2024: i numeri vincenti di oggi

Le estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto: tutti i numeri vincenti di oggi, martedì 4 giugno 2024 in tempo reale dopo le ore 20 su Leggo.it, con il jackpot del Superenalotto che è ripartito dopo il 6 da 101 milioni centrato nell'estrazione di venerdì 10 maggio. Una vincita da sogno, mentre per l'estrazione odierna il jackpot a disposizione per la sestina vincente ammonta oggi a 30,4 milioni di euro. Dopo le 20 pubblicheremo tutti i numeri vincenti, a seguire le quote.

​MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di martedì 4 giugno 2024: i numeri vincenti