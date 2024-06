Isola, Dario Maltese contro Sonia Bruganelli: «Se dovessi interromperti per tutte le volte che dici banalità»

di Ida Di Grazia

Tra Dario Maltese e Sonia Bruganelli nonostante le smentite ufficiali proprio non scorre buon sangue. I due opinionisti dell'Isola dei famosi si sono lanciati diverse frecciatine per tutta l'edizione, e anche durante la puntata di domenica 2 giugno non si sono di certo risparmiati. Intanto Aras Senol viene decretato quarto finalista dopo aver battuto nella prova di resistenza Samuel Peron.

Lo scontro

Dopo la prova per decretare il quarto finalista dell'Isola dei Famosi Dario Maltese e Sonia Bruganelli hanno espresso come sempre le loro opinioni.

I due perdenti, ma questo ancora non lo sanno, si sfideranno in un duello che permetterà di avere un finalista segreto che fino a mercoledì prossimo vivrà nascosto e da solo senza che gli altri lo sappiano. Ma torniamo allo scontro.

Mentre la Bruganelli stava commentando l'esito della prova, Dario Maltese interviene e l'opinionista si infastidisce: «Mi hai interrotto per queste banalità?», il giornalista però non si fa cogliere impreparato e ribatte: «Bruganelli se dovessi interrompere ogni volta che dici della banalità». Colpita e affondata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 00:09

