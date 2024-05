Amici 23, semifinale serale 12 maggio: ospiti Irama, Articolo 31 e Geppi Cucciari. Furia Holden: «Mi rode un po' il c*lo, la finale me la merito»

di Ida Di Grazia

Maria De Filippi, eccezionalmente di domenica 12 maggio, conduce in prima serata su canale5 la semifinale di Amici 23. Sono sei i ragazzi ancora in corsa per la vittoria: Dustin e Marisol (Ballerini), Holden, Petit, Sarah e Mida (Cantanti). Domenica verranno svelati i nomi degli allievi che accederanno in finale, intento Holden si scatena contro i suoi compagni di classe.

Anticipazioni

In giuria come sempre il trio artistico formato da: Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio. Sul palco di Amici atteso ritorno per l’amatissima attrice comica, conduttrice televisiva e radiofonica Geppi Cucciari. Super ospiti in studio uno dei gruppi più influenti della scena rap del nostro paese gli Articolo 31 che si esibiscono con un mash-up dei loro piu’ grandi successi incluso il nuovo singolo “Peyote” estratto dall’album “Protomaranza” e Irama che presenta in anteprima esclusiva il suo nuovo singolo “Galassie” (in uscita venerdì 17 Maggio per Warner Music Italy).

La semifinale di Amici 23, ricordiamo, andrà in onda domani domenica 12 maggio 2024 su Canale 5 per lasciare spazio alla finale dell'Eurovision Song Contest 2024.

Furia Holden - Attenzione spoiler

Nel daytime di Amici 23 Holden si è sfogato dopo le durissime parole di Anna Pettinelli : «Ma perché Holden ha fatto il serale?Il pomeridiano sì ma al serale non l'ha visto nessuno». L'alunno ha parlato del suo impegno all'interno della scuola che però fuori non sembra uscire: «Tutto quello che non si vede di me è perché stavo lavorando, noi siamo qui per l'amore della musica, l'impegno per le cose che si fa, sono stato molto più in difficoltà rispetto agli altri con le tempistiche e le consegne, perché faccio io la produzione. Mi dispiace ma non mi merito la finale perché mi sto impegnando? Mi sembra un po' riduttivo, mi rode pure un po' il culo uscire come quello senza emozione».

Holden domenica sera finirà in sfida contro Mida e Sarah per decretare il quarto finalista vincendo la manche.

