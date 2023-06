Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare fa i vaccini: il commento della mamma diverte i follower

di Redazione web

Aurora Ramazzotti, da quando è diventata mamma del piccolo Cesare, posta moltissime foto e video in compagnia del neonato e, così, racconta la sua nuova vita ai suoi numerosissimi follower. Come ogni bambino nato da poco, anche il figlio dell'influencer ha attutito il colpo del primo ciclo di vaccini ed è proprio quello che ha raccontato Aurora nell'ultima storia che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Nell'ultima storia Instagram che Aurora Ramazzotti ha pubblicato, stringe in braccio il piccolo Cesare al quale sta dando il latte con il biberon. Il neonato mangia e allo stesso tempo emette dei teneri versetti mentre la mamma sorride. Aurora, quindi, spiega: «Oggi ha fatto i primi vaccini ed è cotto, povero panzerottino mio». L'influencer si diverte molto a postare video e foto con Cesare e non teme di certo le critiche dei suoi follower che, spesso, non si trattengono da scrivere commenti negativi.

Tutti pazzi per Cesare

Come ogni nascita che si rispetti, anche quella del piccolo Cesare ha portato tanta gioia nella famiglia di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza. I nonni, però, non sono da meno: proprio alcuni giorni fa, Michelle Hunziker ha postato una storia in cui si commuove dando da mangiare al piccolo.

