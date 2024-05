Denise Galatà, annegata nel fiume Lao mentre era in gita. A processo il presidente della società di rafting e l'istruttore

di Redazione web

Tra pochi giorni sarà trascorso un anno da quando Denise Galatà è morta. Quel maledetto 30 maggio del 2023 la studentessa 19enne dell'Istituto «Rechichi» di Polistena perse la vita cadendo da un gommone su cui si trovava insieme alle compagne. Il corpo venne ritrovato il giorno successivo incagliato sotto un tronco. Si indaga ancora oggi sulla tragedia avvenuta sul fiume Lao.



È arrivata l'ufficialità: la procura di Castrovillari ha chiesto il rinvio a giudizio per l'istruttore, Gian Piero Bellavista, che si trovava sul gommone e per Giuseppe Cosenza, il presidente della società di rafting che organizzo l'escursione sul fiume: i due al momento si dichiarano innocenti.

La richiesta di rinvio a giudizio è arrivata dopo una serie di mirati accertamenti e una consulenza che dimostrerebbero come il giorno della tragedia fosse inopportuno compiere la discesa lungo il fiume.



La famiglia di Denise Galatà che risiede a Rizziconi si costituirà parte civile ed è assistita dall'avvocato Carmela Macrì del foro di Palmi. L'udienza preliminare si svolgerà davanti al Gip di Castrovillari competente per territorio. I due indagati devono essere considerati innocenti sino a sentenza passata in giudicato.



Nuovi dettagli emersi

Tra i nuovi dettagli, ci sarebbero delle novità importanti. In primis, le misure di sicurezza adottate e gli strumenti di protezione erano inadeguati. Ma non solo: le condizioni meteo non erano ideali per praticare quel tipo di attività.

La morte della studentessa fu determinata da un annegamento traumatico.

Cosa è successo un anno fa

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 15:24

