Paura Dengue, a Genova quattro casi in una settimana. Bassetti getta acqua sul fuoco: «No allarme, agire sulle zanzare»







di Redazione web Non si arresta la paura della febbre Dengue, con la zona della città di Genova colpita da diversi casi in pochi giorni: nell'ultima settimana i casi di Dengue sono ben quattro, tutti di importazione. Uno dei pazienti è seguito all'ospedale Galliera, altri tre pazienti sono seguiti dal Policlinico San Martino, dove il direttore della Clinica di malattie infettive è Matteo Bassetti, l'infettivologo spesso in tv durante l'emergenza Covid e ormai un volto noto della medicina. Le parole di Bassetti Bassetti all'Adnkronos Salute getta acqua sul fuoco: «Non c'è motivo di allarmarsi, il fatto che si siano avuti 4 casi in una settimana è una coincidenza», precisa. «Sono tutti casi di importazione, persone che provenivano dal Brasile, dal Perù e dalle Maldive. Fondamentale anche la prevenzione. A monte, rimarca Bassetti, «bisogna agire sulle zanzare, è importante usare i larvicidi perché la zanzara tigre, che è una delle due che può trasmettere quest'infezione, se punge una persona con la Dengue rischia poi di trasmetterla a qualcun altro», causando un caso autoctono. «Al momento abbiamo solo casi di Dengue di importazione, facciamo di tutto - raccomanda - perché non si possa sviluppare in futuro un focolaio autoctono». Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 17:30

