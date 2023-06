Aurora Ramazzotti e un babysitter 'improbabile' per il piccolo Cesare: «Lo guardi tu?». Ecco chi è

di Redazione web

Aurora Ramazzotti da quando è diventata mamma del piccolo Cesare posta moltissime storie in compagnia del figlioletto sul proprio profilo Instagram. L'influencer riesce sempre a rispondere in modo molto divertente anche ai poco simpatici hater e a chi critica il suo modo di fare la mamma. Cesare, come ogni bambino appena nato, è coccolatissimo da tutti, anche da nonna Michelle Hunziker e nonno Eros Ramazzotti.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo il sabato con il suo bambino Cesare e tra una storia e l'altra tiene aggiornati i suoi follower su come stanno passando la giornata. L'influencer ha pubblicato una foto in cui il neonato è nel suo "ovetto" e a fianco a lui, sopra il divano, c'è il gatto di Aurora. La figlia di Michelle Hunziker ha, quindi, scritto: «Lo guardi tu?», riferendosi all'improbabile babysitter. Da quando è nato Cesare, l'influencer fa di tutto anche per coinvolgere il suo gatto perché, è risaputo, che, alle volte, con l'arrivo di un bambino, gli animali domestici possano sentirsi un po' esclusi o, almeno, poco al centro dell'attenzione.

Aurora Ramazzotti e i social

Aurora Ramazzotti è molto attiva sul proprio profilo Instagram dove conta più di due milioni e mezzo di follower che la seguono molto appassionatamente. Quando è nato Cesare, l'influencer si era presa, però, una piccola pausa per elaborare tutte le grandi emozioni che stava vivendo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Giugno 2023, 15:13

