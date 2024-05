Cagnolino resta intrappolato 4 giorni in un dirupo: vivo dopo un volo di 100 metri, è stato salvato dai vigili del fuoco

di Redazione Web

Una storia a lieto fine quello che è avvenuta nel Casertano. Un cucciolo di Setter inglese di appena sei mesi era scappato dai proprietari e si era allontanato, finendo per cadere in un dirupo nella località Garofali, a Roccamonfina (in provincia di Caserta), dopo un volo di 100 metri. Lunedì 6 maggio era stata segnalata la sua scomparsa e per giorni i vigili del fuoco hanno cercato il cane senza successo, anche a causa della folta vegetazione che rendeva più difficile localizzare l'animale.

Dopo 4 giorni nel dirupo, venerdì 10 maggio è avvenuto il salvataggio e il piccolo è stato restituito alla famiglia preoccupata.

L'intervento dei vigili del fuoco

Le operazioni di soccorso sono state condotte dalla squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Piedimonte Matese, dalla squadra S.A.F (Speleo Alpino Fluviale) del comando di Caserta e da una squadra Saf/Fluviale, come riporta Caserta News.

Già nella giornata di giovedì c'era stato un primo tentativo di recuperare il cane, ma non è stato possibile localizzarlo con precisione a causa della massiccia presenza di verde.

Gli operatori si sono calati il più vicini possibile al Setter. Poi, un unico operatore ha effettuato un'ultima discesa su corda di 50 metri per raggiungere il cane e fissare l'imbragatura in modo che fosse al sicuro durante la risalita. Una volta messo in salvo, il cucciolo è stato restituito ai proprietari.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA