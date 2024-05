Athena, il padrone trasloca e lascia la cucciola di pitbull in un armadio senza acqua e cibo. Salvata dai volontari: «Aspetta un'adozione del cuore»

di Serena De Santis

Athena viveva in uno splendido appartamento in Florida, insieme al suo padrone che le dava tanto amore. Peccato che, però, quell'amore era solo apparente, perché l'uomo non ha pensato due volte di chiudere la cucciola di Pitbull all'interno di un armadio prima di lasciare la sua casa e di trasferirsi altrove.

I pianti della cagnolina, di circa un anno, hanno attirato l'attenzione dei condomini del palazzo, che hanno chiamato le forze dell'ordine per aprire l'appartamento. Non appena sono entrati, hanno seguito i lamenti che li hanno portati davanti a un armadio. Hanno aperto le ante e, dentro al mobile, c'era una cagnolina tremante, quasi pelle e ossa.

#rescue #fyp #stopanimalabuse #rescuestory #animalrescue #animalwelfare ♬ original sound - michael @welovecuddly Athena continues to amaze us with her resilience! Her strength and bravery have gotten her this far, and we believe there are only good things on the horizon for this sweet girl. We wanted to address a few of the common comments we have seen on Athena's posts. 1. At this time, we have no information about the police investigation into her former owner, but we know that her rescue is doing everything in their power to get justice for her. 2. Caring for Athena is not as simple as "giving her food." Her body has been deprived of nutrients for a very long time, and introducing too much food too quickly could have disastrous effects. In addition to starving her, Athena's owner neglected her general health. She has needed updated vaccines, supplements, and basic vet care, all of which can be quite costly. 3. Athena still has some recovering to do before she is ready to find a forever home. When she is ready, her adoption will be handled directly by her rescue (their details are below). While Athena remains in the care of her rescue for the duration of her recovery, any support would be greatly appreciated. You can find Athena's wishlist at the link in bio! LINK IN BIO - Donate 📍Tampa, FL - Mercy Full Project (@Mercy Full Project) #rescuedog

Il salvataggio

La storia di Athena è stata raccontata dal rifugio Mercy Full Project, che si sta prendendo cura della cagnolina.

Ma a migliorare non è soltanto il corpo, ma anche il suo animo. Adesso non ha paura di socializzare con gli altri cani o di avvicinarsi ai volontari, i quali sono sempre pronti a darle tutte le coccole che desidera. «Questa cucciola è davvero dolcissima, scondinzola sempre e vuole dare tanto amore - hanno concluso -. Adesso ha bisogno soltanto di un'adozione del cuore per tornare completamente felice».

