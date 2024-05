«Ho speso più di 900 euro per portare il mio cagnolino Teddy in vacanza in Italia, ma non lo avrei mai lasciato a casa»

di Redazione web

Catherine Sophie, una giovane attrice di Glasgow, Inghilterra, ha deciso di regalarsi una vacanza all'insegna del relax e del riposo più assoluto. La meta dei suoi sogni era, da tempo, l'Italia e la ragazza aveva pianificato tutto: rimanere nel Bel Paese per visitare quanti più punti di interesse possibile. La sua storia ha fatto il giro dei tabloid inglesi e no, perché Catherine ha deciso di portare con sé il suo cagnolino Teddy per cui ha speso più di 900 euro.

Il viaggio di Catherine Sophie

Catherine Sophie ha rilasciato una recente intervista al South West News Service a cui ha raccontato: «Viaggio molto per lavoro e Teddy è un ottimo compagno. Mi sposto spesso con lui da Glasgow a Londra. Sono stata davvero fortunata con il mio cucciolo perché è davvero buono. Il viaggio in Italia era una vacanza che pianificavo da tempo e, ovviamente, volevo portare con me il mio cagnolino.

Il ritorno "complicato"

Catherine Sophie ha anche raccontato che il viaggio di ritorno è stato più complicato del previsto perché nessun volo diretto accettava Teddy a bordo. L'attrice ha detto: «Ho deciso di prendere due aerei, un autobus, una barca e un'auto per tornare a casa. Sono andata da Roma ad Amsterdam e, poi, abbiamo preso un altro volo per Dublino, dove siamo saliti su un autobus per Belfast e poi abbiamo preso un traghetto per la Scozia».

