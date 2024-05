Il pitbull più triste di TikTok ha trovato famiglia: «Tornando a casa gli abbiamo fatto assaggiare il cheesburger»

di Sara Orlandini

Katie Kramer e suo marito Cole sono una coppia di Phoenix, Arizona e hanno deciso di adottare un cane per allargare la loro famiglia. Quindi, si sono recati in un rifugio per animali in città e hanno scelto di salvare la vita a un pitbull che, appena hanno visto, li ha fatti commuovere. Il cagnolone, infatti, era all'interno di una delle gabbie del canile e i suoi occhi e la sua espressione erano così tristi che Katie e Cole non ci hanno pensato due volte a portarlo via con loro. L'infermiera ha condiviso tutta la sua esperienza in un video su TikTok che ha collezionato più di un milione di visualizzazioni.

Il video TikTok di Katie Kramer

La didascalia che accompagna il video pubblicato da Katie Kramer su TikTok recita così: «Vai a trovare il cane più triste del rifugio e lo porti a casa per dargli la vita che merita». Nel filmato si vede il pitbull marrone chiaro che guarda fisso davanti a sé, è triste e sconsolato ma non sa che la sua vita sta per cambiare. I suoi nuovi padroni, Katie e Cole filmano anche il viaggio in macchina insieme al loro nuovo cane che, sulle prime è un po' agitato ma, poi, si tranquillizza quando capisce che è stato adottato da una famiglia che gli vorrà bene per sempre. «Tornando a casa gli abbiamo anche fatto assaggiare il cheesburger». Nel frame successivo, ecco il cane che gioca con un giocattolo verde oppure si fa coccolare da Cole.

I commenti social

Il video pubblicato da Katie Kramer su TikTok ha totalizzato più di di un milione di visualizzazioni e in tantissimi utenti social hanno lasciato like e commenti, non manca chi si è commosso davanti al gesto di bontà della coppia.

