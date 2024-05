«Deleterio per il sorriso mangiare in due fasce orarie del giorno»: l'avviso della dentista star dei social

di Redazione web

La dottoressa Ellie Phillips è una dentista tra le più seguite su TikTok. Il suo profilo conta più di 400.000 follower e i suoi video spopolano sul web. Uno dei post che ha riscosso maggiormente successo è quello relativo agli orari in cui non si dovrebbero consumare cibi o bevande. La dottoressa di Austin, Texas si è rivolta ai suoi fan e ha spiegato loro il motivo per cui mangiare in determinati orari del pomeriggio potrebbe essere deleterio per il sorriso.

Il video della dottoressa Ellie Phillips

Nel suo video postato su TikTok, Ellie Phillips ha spiegato: «Ci ​​sono due fasce orarie precise in cui non dovresti mangiare e non dovresti bere. Sono la dottoressa Ellie e ora ti spiegherò perché. I nutrienti che mangi a pranzo rimarranno all'interno della saliva per un tot di tempo, una specie di fascia oraria (prima che vengano smaltiti) che si protrarrà per gran parte del pomeriggio. Se desideri lavarti i denti dopo pranzo o dopo cena va bene (lo xilitolo del dentifricio è buono per la salute dei denti e della saliva) ma, prima di ingerire altri cibi o bevande zuccherate, ti consiglio di attendere almeno due ore».

La dottoressa Phillips non ha fornito orari precisi perché ognuno pranza e cena a seconda di quando gli è più comodo.

I commenti social

Il video della dottoressa Ellie Phillips ha totalizzato più di 50mila visualizzazioni e i suoi follower hanno trovato i suoi consigli davvero utili.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA