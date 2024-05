di Alessio Agnelli

Inter-Lazio finisce 1-1. Dumfries risponde a Kamada: biancocelesti al momento a pari punti con la Roma

Inter-Lazio 1-1, le pagelle nerazzurre: Dumfries decisivo (7), Thuram spreca le occasioni (5)

LE PAGELLE DELL'INTER

SOMMER 5,5 Nessun record di clean sheet A e non esente da colpe sul gol del vantaggio di Kamada. In precedenza solo un doppio salvataggio su Castellanos e Zaccagni a distanza ravvicinata.

PAVARD 6 Se la vede con Zaccagni, rincorrendo ogni tanto, ma vincendo la sfida nella sfida il più delle volte. Spesso in raddoppio su Castellanos.

ACERBI 5,5 Dopo il gol scudetto nel derby e 3 gare ai box per pubalgia, rieccolo, contro la sua Lazio, per un’altra sfida da ex. Con Castellanos qualche difficoltà iniziale.

BASTONI 6 Nella sua zona gravita più Marisic che Kamada e sul gol del giapponese non ha colpe. Senza avversari diretti, si ricicla come al solito da terzino aggiunto. (19’ st Carlos Augusto sv)

DARMIAN 6,5 Nel curriculum inserisce pure un traversone acrobatico, in mezza girata volante, da bollino rosso. Corsa, senso dell’anticipo e baricentro altissimo. (19’ st Dumfries 7: suo il gol del pari)

BARELLA 6,5 Come una dinamo, che sprigiona energia ed aumenta la carica col passare dei minuti.

CALHANOGLU 6 Desaparecido da due giornate. Rientra con la stessa personalità, attitudine e qualità di giocate. Un solo errore: non temporeggia su Rovella, concedendo il via libera a Kamada per lo 0-1. (31’ st Sanchez 6,5: la pennellata per l'1-1 di Dumfries)

MKHITARYAN 5,5 Qualche imprecisione di troppo, in appoggio e in marcatura. Ma perdonabili dopo una stagione da onnipresente a spron battuto. (19’ st Frattesi sv)

DIMARCO 7 Un’iradiddio in fascia, con inserimenti e cross a ripetizione. Scalda le mani di Provedel per due volte in rapida successione, trovando un muro. Suo anche il corner per il palo di Lautaro. (31’ st Buchanan sv)

THURAM 5 Ha un’occasionissima pronti, via, ma la spreca sparando addosso a Provedel in uscita. Ci riprova di testa, ma a latitare è la mira. Polveri bagnate.

LAUTARO 6,5 Manda subito in porta Thuram. Lotta, costruisce gioco, centra un palo di testa da corner e ci riprova nel finale. Ultimo ad arrendersi.

INZAGHI 6,5 Deve dire addio a qualche record (i 97 punti interni di Mancini 2006/07, i clean sheet in A), ma la prestazione e il dato statistico (16 tiri a 7, 5 a 3 nello specchio) son sempre dalla sua.

