Franco Di Mare, la figlia Stella: «Ci ha fatto sorridere anche la sera prima di morire. Mi ha insegnato a decidere con il cuore»

Stella, figlia del giornalista Franco Di Mare, ricorda il padre che ha perso la vita il 17 maggio, a Roma, per un mesotelioma.

Franco di Mare, le parole della figlia Stella

Il cancro ha portato via con sè il giornalista Rai ed ex inviato di guerra Franco Di Mare a 68 anni. Ad annunciarlo è stata la famiglia, compresa la figlia Stella, adottata a Sarajevo nel 1992 proprio da Franco mentre era sul campo, e che ora ha poco più di 30 anni. «Papà fino all’ultimo ha affrontato la vita e le sue difficoltà con ironia - racconta Stella Di Mare - Ci ha fatto sorridere anche la sera prima di andare via. Cosa mi ha insegnato? A prendere le decisioni con la testa ma anche con il cuore». Stella ha parlato di alcuni momenti importanti che hanno passato insieme quando era bambina: «Avevo cinque anni, era sera, a casa dei nonni. Ero in pigiama pronta per andare a dormire. Si presentò a sorpresa. Mi fece vestire e mi portò al cinema a vedere Il Gobbo di Notre-Dame.

Il giornalista e conduttore televisivo aveva parlato del suo tumore il 28 aprile scorso, rivelando che era stato causato dalle particelle di amianto respirate negli anni in cui era corrispondente Rai all'estero. Il mesotelioma era incurabile. «Papà era una persona eccezionale, - continua a raccontare la figlia Stella - talvolta incostante, ma quando c’era, sempre portatore di stimoli ed esperienze uniche. Con il suo entusiasmo sapeva rendere particolari anche momenti normali. Come una gita in barca, mangiando i ricci pescati da lui, mentre ci narrava una storia di mare o, da grande appassionato di cucina, svelava i segreti di una ricetta fatta con amore». Non a caso Franco Di Mare era pieno di amici: «Papà sapeva mettere a proprio agio chiunque: per lui esistevano solo le persone, con la loro unicità e la propria ricchezza». I funerali si terranno lunedì 20 maggio nella Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma.

