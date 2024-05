«Mamma e papà hanno aspettato il nostro 18esimo compleanno per dirci in che ordine siamo nati. È stato incredibile»: la scoperta dei tre gemelli

di Redazione web

Janie, Wright e Luke Hilbert sono tre gemelli statunitensi di 18 anni che sono diventati famosi su TikTok per un video che hanno pubblicato e che ha totalizzato quasi 21 milioni di visualizzazioni. Nel post in particolare, i tre fratelli scoprono il loro ordine di nascita che i genitori non avevano mai svelato loro. Le reazioni di Janie, Wright e Luke sono esilaranti: chi rimane sorpreso, chi deluso e chi si aspettava di essere nato nella posizione in cui, effettivamente, è venuto al mondo.

Il video di Janie Wright

Janie Hilbert è una tiktoker seguita da più di 13 mila follower sul proprio profilo Instagram dove, il più delle volte, pubblica video divertenti insieme alle sue amiche. Il post che, però, ha totalizzato più visualizzazioni in assoluto, lo ha realizzato insieme ai suoi fratelli gemelli, Luke e Wright. I tre 18enni spiegano che mamma e papà hanno atteso il loro 18esimo compleanno per svelare il loro ordine di nascita.

Alla fine, i tre fratelli scoprono che: Wright è il più vecchio, Luke è fratello "di mezzo" mentre Janie è la più giovane.

I commenti social

Il video di Janie Hilbert è piaciuto davvero molto su TikTok, soprattutto ai genitori dei gemelli. Qualcuno ha scritto: «Anche io e mio marito siamo genitori di tre gemelli e vorremmo organizzare una sorpresa del genere» oppure «Bellissima e divertentissima idea!».

