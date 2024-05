Deianira Marzano: «Il Grande Fratello mi aveva offerto 5mila euro per svelare il tradimento a Giulia Provvedi, ma Gollini mi ha diffidata»

di Redazione web

Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip si toglie un sassolino nei confronti del Grande Fratello. Invitata nella trasimissione di Radio Marte la Marzano ha confessato di aver firmato anni fa un contratto con la produzione del reality show, allora condotto da Ilary Blasi, per entrare nella casa e rivelare un tradimento, l'accordo prevedeva in compenso di ben 5mila euro: «In pochissimo tempo mi prendevo questi 5.000 euro e poi me ne tornavo a casa contenta». L'occasione però sfumò a causa di uno dei diretti interessati. Ma andiamo con ordine.

Il tradimento svelato

Siamo nel 2008 Giulia e Silvia Provvedi partecipano al Grande Fratello condotto da Ilary Blasi.

A farlo sarebbe dovuta essere Deianira Marzano: «Mi ha chiamata un autore - ha raccontato in radio - mi ha chiesto se avevo le prove. Io ho mostrato tutto, ho documentato quello che avevo con gli autori del programma. E nero su bianco mi hanno detto che prendevo 5mila euro per questo ingresso. Firmo subito. Non vedevo l'ora di entrare nella casa era il mio sogno, io dovevo entrare a dire a Giulia Provvedi ‘guarda, io ho visto il tuo fidanzato che si portava una…». Ma poi saltò tutto.

Come ha rivelato l'influencer Gollini la diffidò via mail e non se ne fece più niente, la storia però le ha dato ragione, perchè una volta fuori dalla casa Provvedi e Gollini si sono lasciati proprio a causa dei tradimenti di lui.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Maggio 2024, 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA