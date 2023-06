Berlusconi, Aurora Ramazzotti: «Diffamarlo oggi non è libertà di pensiero, è indelicatezza»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti si è espressa sulla morte di Silvio Berlusconi. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha deciso di dire la sua su quelle che sono le accuse di "finto perbenismo" che in molti stanno muovendo ai tantissimi vip che hanno espresso il proprio cordoglio alla famiglia dell'ex premier.

La showgirl e neomamma ha difeso il Cavaliere e chi si è sentito di scrivere un messaggio di affetto nei suoi confronti dopo la morte. Lo ha fatto con una storia su Instagram in cui chiede, a chi accusa di finto perbenismo gli altri, di tacere in un giorno così delicato per i cari di Berlusconi. Ecco cosa ha detto Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti contro gli hater di Berlusconi

Aurora Ramazzotti ha deciso di difendere chi oggi ha espresso un messaggio di affetto alla famiglia di Silvio Berlusconi.

Ecco cosa ha detto l'influencer: «Lo dico? Il concetto della "libertà di pensiero" è stato completamente distrutto dai social - scrive la showgirl e influencer su Instagram -. No, nessuno ha il diritto di esultare o festeggiare per strumentalizzare la morte. Non importa che fosse un politico e che siate contro quello che chiamate finto buonismo che la morte porta con sé. Esprimere cordoglio per un decesso è usanza da sempre nel rispetto della famiglia e delle persone vicine al defunto. Avete avuto 86 anni per dire di lui ciò che volevate - e continua - Usare i social per diffamarlo oggi non è libertà di pensiero, è indelicatezza verso chi lo ama, visto che lui non è più qui per rispondere. Se non volete accodarvi al finto buonismo cucitevi la bocca o mettetevi quelle mani in tasca per una buona volta. Nessuno vi costringue a scrivere cose belle, ma almeno oggi le cattiverie pensatele e basta. L'ho detto», conclude Aurora Ramazzotti su Instagram.

