Paolo Berbeglia, militare di 20 anni morto nella notte: carambola con l'auto a una rotatoria, feriti tre amici

Un incidente nella notte vicino Arezzo non ha lasciato scampo a Paolo Berbeglia, militare di 20 anni in organico al Reggimento Genio Ferrovieri di stanza a Castelmaggiore (Bologna). La vittima prestava servizio da pochi mesi e si era arruolato nell'Esercito Italiano come volontario a ferma prolungata (Vfp) con periodo di un anno.

L'incidente

Secondo le ricostruzioni, Berbeglia al momento dell'incidente in località Ruscello, vicino ad Arezzo, era insieme a tre amici di ritorno dalla città dove avevano trascorso la serata. Nei capottamenti della vettura, nei pressi di una rotonda stradale, lui è deceduto.

Secondo quanto appreso i giovani coinvolti sono tutti di Arezzo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, e i sanitari mandati dal 118 della Croce Bianca di Monte San Savino, l'automedica da Arezzo e la Misericordia di San Giustino Valdarno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 13:52

