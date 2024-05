Ragazzo di 18 anni precipita dal tetto della fabbrica abbandonata: volo di 6 metri, voleva scattare una foto social

di Redazione web

Volevano scattarsi fotografie in un luogo abbandonato per poi pubblicarle sui social, e per questo avevano scelto di avventurarsi, la scorsa notte, nell'ex fabbrica di penicillina su via Tiburtina a Roma. Ma la serata di un gruppo di giovani ha preso una piega drammatica quando uno di loro, un ragazzo di 18 anni, è precipitato da un'altezza di sei metri.

La caduta da sei metri

L'area dell'ex fabbrica è nota per il suo stato di abbandono e presenta rischi significativi per chi sceglie di esplorarla senza le dovute precauzioni. A quanto ricostruito, i tre ragazzi, tutti maggiorenni, volevano salire sul tetto per scattarsi delle foto al buio. Mentre camminavano su un solaio una lastra ha ceduto e uno dei tre ragazzi, un 18enne, è caduto da un'altezza di 6 metri.

L'ex fabbrica

L'incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte. Il giovane caduto ha subito fratture alle costole, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. È stato prontamente trasportato in ospedale, dove riceve le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di San Basilio e della compagnia di Monte Sacro, che hanno prestato i primi soccorsi e avviato le indagini per chiarire la dinamica degli eventi.

