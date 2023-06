Michelle Hunziker, l'accoglienza in hotel è spettacolare: «Il mio posto del cuore». Cos'è successo: la sorpresa

di Redazione Web

Vacanza da urlo per Michelle Hunziker. Entra in una stanza et voilà... la conduttrice viene travolta dall'affetto degli albergatori che le fanno una sorpresa incredibile. Nelle sue stories Instagram, l'ex signora Trussardi pubblica l'ingresso del suo Grand Hotel Da Vinci in Romagna in cui da poco arrivata per trascorrere ancora giorni di vacanze con le figlie e i cagnolini. Foto appese, palloncini: la festa è servita e Michelle è entusiasta di vedere l'accoglienza con i fiocchi che le hanno riservato.

L'arrivo

«Finalmente nel mio posto del cuore» scrive Michelle a corredo del video che mostra la scena e aggiunge: «Grazie Paola e tutta la family Batani per questa accogilenza siete mitici».

La vacanza

Da giorni, ormai, la conduttrice è in vacanza con Sole e Luce e tutto sembra procedere a gonfie vele. Prima in costiera Amalfitana, ora in Romagna, la bella conduttrice mostra un fisico mozzafiato,in una posa statuaria al timone dello yacht sul quale sta trascorrendo le sue vacanze. Uno dei momenti che la conduttrice condivide con i suoi fan tutti i momenti più belli della sua fuga dal lavoro. Dal makeup realizzato in compagnia della figlia Sole Trussardi, prossima ai 10 anni che si improvvisa videomaker, sino alle ricette gustosissime create dalla sorellina Celeste Trussardi di 8 anni, Michelle Hunziker è avvolta dall'affetto dei suoi cari e anche dei suoi fan. La foto pubblicata nelle ultime ore, infatti, ha conquistato proprio tutti. È implacabile il flusso di commenti positivi che nelle ultime ore sta ricevendo Michelle Hunziker.

