Elisabetta Canalis, il nuovo fidanzato Georgian Cimpeanu non ha dubbi: «Sul ring le donne sono migliori degli uomini»

Lei non c'è, è rimasta a casa. Lui sì. Lei sarà sul ring sabato sera alla Reggia di Venaria dopo l'esordio di un anno fa. Lui anche. Ci riprova. Lontani ma vicini perché che tra allieva e "maestro" ci sia qualcosa ormai lo sanno tutti. Non è più un segreto anche se Georgian Cimpeanu (parla con l'accento romano) preferisce evitare domande scomode sulla sua Elisabetta Canalis.

A parlare per loro ci sono le foto dei paparazzi, ci sono anche le stories di Instagram di Eli mentre vanno solo qualche ora prima insieme in macchina a San Siro all'utlima data di Tiziano Ferro in concerto. Eli lo chiama "Piccolo George" ma quando va sul ring si trasforma. Ma lui confessa che le donne che scelgono di fare kick «è difficile che abbiano paura. Hanno molto carattere. Un carattere che poche volte ho visto invece negli uomini. Bisogna prendere da esempio da loro». Ed Elisabetta di carattere ha sempre dimostrato di averne anche da vendere.

Quanto è indispensabile tra maestro e allievo conoscersi e instaurare un rapporto di grande sintonia per fare la differenza? George è cresciuto dall'età di 6 anni con il suo maestro. Quasi come un secondo padre. Oggi Georgian vive a Milano, dopo essere cresciuto a Roma. E a Milano «ho avuto nuovi stimoli per continuare a combattere, per tornare sul ring ancora una volta». Per vivere fa l'allenatore, il trainer. «Oggi ho più "clienti" donne che uomini». È così che ha conosciuto Elisabetta. Che atleta è la Canalis? Domanda da non fare a lui, ma ad altri. Sicuramente «io cerco di trasmettere la voglia di crescere continuamente.

Elisabetta Canalis sul ring

Così Elisabetta Canalis ci riprova. Alla Reggia di Venaria, Elisabetta Canalis ed Angelica Donati si affronteranno sulla distanza delle 3 riprese da un minuto e mezzo ciascuna in un combattimento di kickboxing con le regole dello stile kick light: pugni al di sopra della cintura, calci a tutto il corpo ma senza affondare i colpi a potenza piena perchè il knock out non è previsto. Le due atlete indosseranno caschetto e parastinchi.

«E’ stato il mio maestro Angelo Valente a propormi di salire nuovamente sul ring – spiega Elisabetta Canalis da comunicato stampa – per un match nell’edizione 2023 di The Night of Kick and Punch Black Tie Edition. Nonostante un anno faticoso per me a livello organizzativo ho deciso di accettare. Mi sono allenata tanto e spero di essere migliorata. In ogni caso, sarà divertente e sarà un’opportunità per condividere insieme al team con cui mi sono preparata a lungo una nuova e importante esperienza. Angelo mi ha fatto scoprire la kickboxing e mi ha guidato nella sua esplorazione. Lui e tutto il team di Kick and Punch, grazie alla passione per questa disciplina, riescono ad ispirare gli altri attraverso il rigore, il sacrificio e l’umiltà».

Insomma, Elisabetta Canalis troverà un’avversaria preparata e determinata sul ring della Reggia di Venaria, sabato 24 giugno. Le premesse per assistere ad un combattimento spettacolare come quello dell’anno scorso contro Rachele Muratori ci sono tutte. Quell’ìncontro aveva incuriosito il pubblico e gli addetti ai lavori della kickboxing che si domandavano quanto fossero preparate le due atlete. Elisabetta Canalis e Rachele Muratori hanno zittito i loro critici con una prestazione ben al di sopra delle aspettative.

