Elisabetta Canalis, paura per il "ragno che fugge dal sole" in casa: «È velocissimo e il suo morso è doloroso»

di Redazione Web

Elisabetta Canalis nelle sue ultime Instagram stories ha pubblicato dei video nei quali viene ripreso un ragno particolarissimo. La showgirl ormai vive da anni in California in una villa e proprio lì sembrerebbe aver trovato questo ragno, catturato poi da Lucia Di Mattia. Si tratterebbe di un "sun spiders", ragni comuni nelle regioni tropicali e subtropicali del mondo. Ma... cosa è successo alla showgirl? Procediamo con ordine.

Elisabetta Canalis, il primo viaggio da single: la foto sexy in Messico

Elisabetta Canalis pattina sul ghiaccio con la figlia, ma nelle stories spunta il marito

Elisabetta ha ripreso attraverso i suoi video tutta la scena: il ragno è stato trovato in un angolo di una parete. Inizialmente è stato catturato da Lucia Di Mattia e poi è stato liberato nel giardino.

Quel ragno è stato ripreso nei video in maniera ravvicinata per cercare di scoprire di che tipo di ragno si trattasse. «Sono i ragni più veloci e vivono nelle zone d'ombra, da qui il nome "che fugge dal sole". Il loro morso è doloroso ma non sono velenosi», ha commentato Elisabetta Canalis. Nei video la voce della showgirl non è del tutto tranquilla ed ha cercato di commentare anche con qualche battutina.

L'ha visto muoversi sulla parete di casa sua, avrà forse paura di vederne un altro?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA