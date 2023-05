Elisabetta Canalis, nuovo fidanzato dopo la separazione con il marito Brian Perri: ecco chi è

di Redazione Web

Elisabetta Canalis ha confermato la fine della relazione con il marito Brian Perri dopo ben 10 anni di relazione. Dal loro amore è nata Skyler Eva, che oggi ha 7 anni, e proprio per amor suo, l'ex velina avrebbe scelto di continuare a vivere a Los Angeles, probabilmente anche per non allontanarla troppo dal padre e da tutti i suoi amici e affetti più cari. Sembra però che ora l'ex Velina di Striscia la Notizia abbia voltato pagina, almeno sentimentalmente.

Paola Caruso porta il figlio in passeggino dopo l'intervento, i fan preoccupati: «Non può ancora camminare»

Amici, Maria De Filippi già al lavoro sulla nuova stagione: due prof verso il ritorno, le anticipazioni

La conferma dei rumors

Da tempo si vociferava di una nuova relazione, mai confermata dalla diretta interessata. Diverse erano state le segnalazioni in rete di chi credeva che la modella sarda avesse ritrovato l'amore con il suo allenatore, ma ora sarebbe arrivata la conferma.

Nuovo amore

A coglierla sul fatto è il settimanale "Chi", che mostra le foto della Canalis mano nella mano con il suo allenatore Georgian Cimpeanu, tra le vie di Los Angeles.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA