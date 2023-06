Elisabetta Canalis, nuova vita e nuovo look: il taglio di capelli manda in tilt i fan

di Redazione Web

Vita nuova, look nuovo. Elisabetta Canalis ci dà un taglio. Forbici e stola: et voilà, un nuovo look per l'ex velina di Striscia la notizia. Su Instagram, Eli pubblica dei selfie mentre è seduta in un salone di Milano, pronta a farsi modificare l'acconciatura. E i fan, incuriositi, la seguono fino al taglio asciutto e terminato: uno scalato netto, che rende la modella bellissima, più di prima. Sarà un modo per celebrare il nuovo amore, dopo la separazione dal marito Brian?

Il cambiamento

Elisabetta Canalis ha confermato la fine della relazione con il marito Brian Perri dopo ben 10 anni di relazione.

Nuovo amore

A coglierla sul fatto è il settimanale "Chi", che mostra le foto della Canalis mano nella mano con il suo allenatore Georgian Cimpeanu, tra le vie di Los Angeles. I due già erano stati visti insieme a Milano, ma ora sembra ufficiale che il loro sarebbe un rapporto che va ben oltre quello professionale. Dalle immagini emerse sulla rivista tra sorrisi e selfie, hanno mostrato unione, senza premurarsi troppo della possibile presenza di fotografi nelle vicinanze. I due continuano a non esprimersi a riguardo, ma i fatti parlerebbero soli.

