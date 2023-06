Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sempre più innamorati: nuova vacanza a Mykonos

di Redazione web

Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono conosciuti all'interno dello studio di Uomini e Donne e, dopo una conoscenza iniziale sotto gli occhi di tutti, hanno deciso di continuare la loro storia d'amore fuori dal programma. A distanza di mesi dalla loro uscita, la coppia appare sempre più affiatata e documenta tutto sui propri profili social. In questo momento, Ida e Alessandro hanno deciso di concedersi qualche giorno di vacanza e relax in Grecia, più precisamente a Mykonos.

Irene Capuano (ex U&D), il baby shower per scoprire il sesso del bambino: «Pensavo fosse femmina e invece...»

Teresa Langella, paura per i ladri sul treno: «Se n'è accorto anche il controllore»

La vacanza di Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Ida Platano e Alessandro Vicinanza fanno ormai coppia fissa da più di sei mesi e, quindi, sono riusciti a smentire le male lingue che continuerebbero a sostenere che tra loro ci sia una crisi. Niente di più falso, dato che, i due ex volti di Uomini e Donne continuano a concedersi fughe d'amore come, ad esempio, quella in corso. Tra video e foto di serate romantiche, cene a lume di candela, spiagge e mare, Ida e Alessandro continuano a pubblicare contenuti della loro mini vacanza a Mykonos. I due sono partiti subito dopo il party esclusivo organizzato da Gianni Sperti per festeggiare i suoi 50 anni. L'ormai ex dama ed ex cavaliere sono stati gli unici invitati del Trono Over.

Gianni Sperti, alla festa di compleanno per i 50 anni due tronisti arrivano mano nella mano: «Siamo noi la coppia migliore»

La storia d'amore tra Ida e Alessandro

Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono conosciuti in un momento in cui lei non riponeva molta fiducia nell'amore, visto com'era finita la storia con il suo ex storico Riccardo Guarnieri.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Giugno 2023, 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA