Ida Platano furiosa: «Non sto con Ale per interesse. Mi sono sempre mantenuta da sola...»

di Redazione web

Ida Platano zittisce le critiche dei follower. In molti, infatti, l'accusano di stare insieme ad Alessandro Vicinanza solo per un interesse economico. Il giovane salernitano conduce un certo stile di vita: tra serate, ristoranti di lusso, barche e eventi. Per questo motivo è stato spesso criticato all'interno degli studi di Uomini e donne. Proprio lì, però, Ida Platano lo ha scelto e insieme hanno lasciato il programma innamoratissimi. Alle accuse degli hater, la dama del Trono Over risponde così.

Ida Platano, infuriata contro un hater: «Mio figlio non si tocca, non è un bastardo»

Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi? Un post social scatena (di nuovo) i rumors sulla coppia: «Quando ti stanchi...»

Ida Platano zittisce i fan

«Come state belli miei? Io mi sono svegliata benissimo. Ale è andato a lavorare e volevo iniziare così a parlare con voi e aprire una parentesi da chiudere immediatamente - spiega Ida Platano ai suoi fan nelle stories di Instagram -.

Così Ida Platano zittisce una volta e per tutte le critiche di chi sostiene che stia con il giovane facoltoso solo per soldi. L'amore tra i due si vede e percepisce e il weekend tra le isole della costa napoletana finisce con un lunedì mattina che, a vedere gli occhi e il viso di lei (e il mazzo di rose alle sue spalle), davvero inizia benissimo per entrambi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Giugno 2023, 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA