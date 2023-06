Michelle Hunziker in bikini, fisico mozzafiato come a vent'anni: «Si sbloccano ricordi»

di Redazione Web

«Quando vengo in Riviera mi si sbloccano un sacco di ricordi legati ai bellissimi momenti collezionati insieme alla mia famiglia», scrive Michelle Hunziker con un tono commosso sotto il post sul suo profilo Instagram. Ma le parole non coincidono troppo con le foto postate: lei super sexy in bikini in riva al mare.

Con un fisico scolpito, sguardo fisso sulla camera, alternato ad un sorriso spontaneo, Michelle conquista tutti, attirando i follower a leggere anche tutta la didascalia.

«Gatteo a mare per me fine anni 80 e primi anni 90, era come andare alle Maldive! Mio papà che gonfiava tronfio il gommone con i piedi (ci metteva una vita) mio fratello (gran figaccione) che spaccava i cuori di tutte le ragazze di Gatteo… Gelati al fior di latte, piadine ,piano bar, sala giochi e molti amici estivi che ti lasciavano un segno nel cuore!» scrive ancora nel post, come un fiume in piena, lasciandosi andare agli anni della gioventù.

L'invito

Nel lungo post, la coduttrice svizzera racconta gli anni andati, ma soprattutto il suo amore per la Riviera. «Lacrime di nostalgia sulla via del ritorno in macchina… e la speranza di ritornarci l’anno successivo. I romagnoli sono speciali e sanno come farti sentire a casa. Hanno l’ospitalità nel dna e sono dei grandi lavoratori! Io vado dove c’è della bella gente, gioiosa con la voglia di vita nelle vene! Venite in riviera si sta da dio!», conclude la Hunziker da poco diventata nonna del piccolo Cesare.

