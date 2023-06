Eros Ramazzotti innamorato, la dedica social per la fidanzata Dalila: «La vita è bella come te»

di Redazione Web

Dalila Gelsomino è riuscita a far battere forte il cuore di Eros Ramazzotti al punto da spingerlo a condividere i suoi sentimenti anche sul suo profilo Instagram. Solo poche ore fa, il cantante ha condiviso nelle sue Instagram stories una foto di loro due insieme con a corredo una dolce e romantica didascalia.

La coppia, nelle ultime ore, si sta godendo la sua vacanza in Sud America tra mare, spiagge e natura. Ma andiamo a vedere cosa qual è stata la frase romatica che il cantante ha dedicato alla sua fidanzata.

Aurora Ramazzotti, la tutina di Cesare con «Nonno Eros, il più bello del mondo» conquista i fan

Aurora Ramazzotti le canta al piccolo Cesare: «Non mi sopporta più nemmeno lui»

La dedica su Instagram

A quanto pare, la storia d'amore tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino procede a gonfie vele.

Aurora Ramazzotti, la reunion con Tommaso Zorzi (e il piccolo Cesare). Fan commossi: ecco cosa hanno fatto

Chi è Dalila Gelsomino

La relazione tra Eros e Dalila sfida i tabù della distanza e della differenza d’età. Classe 1989, Dalila Gelsomino è nata a Milano e ha frequentato il liceo classico Beccaria del capoluogo lombardo. Stando a quanto riferito da Chi, dopo il liceo, ha studiato Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo all’Università Cattolica. Poi, Dalila si è trasferita in Messico nel 2016 per lavorare nel settore immobiliare e dell’ospitalità. Per questo motivo il cantante, da sempre affezionato a quel Paese, ora ha un motivo in più per tornarci spesso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA