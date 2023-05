Aurora Ramazzotti in palestra dopo il parto: «Non ha pietà di me, vaffa...»

di Redazione Web

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare Cerza da circa due mesi. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti per un breve periodo ha sentito l'esigenza di allontanarsi dai social. Tuttavia, nell'ultimo periodo è tornata a pubblicare nelle sue Instagram stories tutto ciò che riguarda la sua quotidianità. Aurora a due mesi dalla nascita del figlioletto ha attirato l'attenzione su di sé per aver postato il suo corpo in gravidanza senza filtri, entrando così a far parte della squadra delle influencer body positive. E nelle ultime ore la neo mamma ha mostrato ai fan il suo ritorno in palestra. Andiamo a vedere cosa è successo.

Aurora Ramazzotti è una mamma influencer molto autoironica, lo sappiamo.

Nelle sue ultime Instagram stories, la figlia di Michelle Hunziker ha pubblicato un video menzionando il suo personal trainer: «Non hai pietù di me». Lunghi allenamenti e duri workout tant'è che Aurora ne esce sfinita. Il video riguarda Aurora in cui è evidente lo sforzo che fa nell'alzare i pesi con le braccia. Il suo trainer, Paolo Zotta, ha iniziato a contare mentre Aurora cercava di tonificare i bicipiti senza tregua. Poi si è alzata e ha sbottato sorridento: «Ma vattene a fanc**o».

L'allenatore con tono ironico le fa un complimento: «Vuoi sapere una cosa? Sollevi più peso tu che Tommaso Zorzi».

