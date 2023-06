Paola Caruso, l'accusa degli hater: «Possibile che tuo figlio già cammini?». La risposta straziante dell'ex Bonas

di Redazione Web

Paola Caruso ha condiviso recentemente alcune immagini e video del figlio Michele. Dopo l'intervento subito al Gaslini di Genova, il piccolo sta cercando di recuperare il corretto uso della gamba. L'ex Bonas, in passato, ha raccontato che il figlio ha avuto problemi a causa di un farmaco illegale che gli è stato somministrato durante una vacanza in Egitto. Il piccolo sembra stare meglio, sembra correre e muoversi, a volte anche senza tutore e questo ha fatto pensare a molti followers che fosse guarito.

L'attacco degli hater a Paola Caruso

Tanti sono stati felici di vedere Michele stare meglio, ma alcuni hanno iniziato ad obiettare la veridicità delle parole di Paola. «Bho ....

La risposta di Paola

Paola però ha voluto replicare e, contrariamente a quanto si potesse pensare, il suo non è stato uno sfogo per zittire inopportuni commenti, ma un accorato pensiero di mamma, sempre più preoccupata per suo figlio. «Cammina con il tutore ancora purtroppo… ovvio in spiaggia non può tenere il tutore e sta senza. Spero che tutto questo passi presto e che Dio ci aiuti».

Le condizioni di Michele, quindi, non sono ancora ottimali, purtroppo il bambino ha ancora dei problemi ma Paola, come ha ribadito più volte, vuole che lui si senta libero e cerca di non fargli pesare in alcun modo la sua condizione.

