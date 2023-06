Antonella Perini e Luca Panont (U&D), fan preoccupati: «Hanno perso il figlio». L'ex dama: ora faccio fatica a parlare

di Redazione Web

Antonella Perini e Luca Panont di Uomini e Donne solo qualche mese fa avevano annunciato di essere in attesa di un bambino. La coppia del Trono Over è sempre apparsa molto affiatata e felice di mettere su famiglia. A distanza di qualche settimana però i follower hanno notato qualcosa di strano e, sebbene i due non ne abbiano fatto più parola, sembra chiaro che purtroppo ci siano stati problemi con la gravidanza .

I sospetti

A distanza di mesi da quell’annuncio, però, il pubblico che li segue si è reso conto che qualcosa non va. In particolare, giorni fa, in costume da bagno Antonella ha mostrato la sua pancia, dando quasi una conferma, visto che era completamente piatta, mentre si sarebbe dovuto intravedere già un dolce pancino. Molti fan hanno iniziato a fare domande così Antonella ha cercato di fare chiarezza, restando però sempre sul vago.

Il dolore

L'ex dama del Trono Over non è riuscita a parlarne esplicitamente, ma sembra chiaro quello che è accaduto.

