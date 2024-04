«Ti sfregio con l'acido», 44enne minaccia la ex: arrestato lo stalker dopo anni di paura

di Redazione web

Da anni pedinava e molestava la ex fidanzata, fino a minacciarla di colpirla con l'acido. Per questo i carabinieri di Benevento hanno arrestato in flagranza differita del reato di atti persecutori un 44enne di Benevento. L'attività condotta dai militari, coordinati dalla Procura di Benevento ha consentito grazie alla coraggiosa denuncia fatta dall'ex fidanzata dell'arrestato di evidenziare le condotte illecite reiterate dal 2019 fino alla sera del 27 aprile scorso da parte dell'uomo che, animato da morbosa gelosia nei confronti della donna e, non accettando la fine della relazione sentimentale, in più occasioni, la molestava con continue telefonate, messaggi e pedinamenti nel disperato tentativo di convincerla a riprendere la loro relazione.

Mesi infernali

Negli ultimi mesi però le condotte dello stalker erano diventate sempre più assillanti e pericolose, sfociando in offese e gravi minacce anche di morte e prospettandole anche di gettarle dell'acido addosso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 22:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA