Uomo di 29 anni uccide lo zio a coltellate, poi si consegna in caserma: fendenti al petto e al collo dopo una lite

Uccide lo zio a coltella, poi si presenta in caserma e confessa il delitto. È successo a Milano in via Don Luigi Sturzo, al quartiere Tessera, dietro il centro commerciale. L'omicida è un uomo di 29 anni residente a Buccinasco, mentre la vittima ne aveva 41.

L'omicida ha colpito lo zio più volte al collo e al petto lasciandolo in fin di vita in strada, poi si è presentato presso il comando stazione carabinieri di Cesano Boscone. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportato all'Ospedale San Carlo di Milano dove è deceduta poco dopo, in conseguenza delle lesioni riportate.

L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite per futili motivi. Il 29enne, che ha anche consegnato l'arma del delitto, è stato fermato con l'accusa di omicidio e portato in carcere a San Vittore.

