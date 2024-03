Aggredito col machete, il 24enne sta meglio: «È sveglio e cosciente». Il movente, l'ipotesi droga e la foto hot alla ragazza

di Redazione web

Sta meglio, è sveglio e cosciente e non è più in prognosi riservata il 24enne ferito gravemente a colpi di machete, mentre si trovava in strada con la sua fidanzata a Torino. A quanto si apprende da fonti ospedaliere il ragazzo, a cui era sta amputata la gamba sinistra compromessa dalle ferite dovute all'aggressione, è stato estubato: i medici del Cto, dov'è ricoverato, gli hanno dato una prognosi di 120 giorni. Per ora resta ricoverato in terapia intensiva.

Pietro aiutato dal fratello Rocco

Intanto emergono nuovi particolari sull'aggressione in strada a Torino per cui è stato fermato Pietro Costanzia di Costigliole. Secondo i pm il fratello Rocco non si sarebbe limitato ad accompagnare Pietro sul posto ma lo avrebbe anche aiutato nell'aggressione: venerdì scorso il giovane è stato fermato nelle indagini sul caso del ragazzo rimasto gravemente ferito, e l'udienza di convalida del fermo si è svolta stamattina.

Secondo la provvisoria ricostruzione degli investigatori, Rocco ha portato il fratello Pietro sul luogo guidando uno scooter; poi sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe impedito all'amica del ventiquattrenne, che era presente, di avvicinarsi per tentare di mettere fine all'aggressione.

Gip: «Sproporzione tra movente e aggressione»

Secondo il gip Gloria Biale, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per Pietro Costanzia di Costigliole, tra il movente e l'aggressione c'è «una sproporzione assurda di valori». Il giovane fermato è discendente di una nobile famiglia piemontese: lo scorso 18 marzo avrebbe aggredito con un machete il 24enne, in una strada della periferia di Torino. Secondo il giudice si è trattato di un tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione.

Quanto al movente, sono stati rintracciati due "motivi di rancore". Il primo è legato a debiti sulla compravendita di stupefacenti, il secondo all'invio, da parte della vittima, di una foto 'a luci rosse' ad un'amica dell'arrestato. In una delle chat recuperate dagli inquirenti una ragazza scrive al suo interlocutore, il 15 febbraio, di avere "paura" che il giovane "voglia uccidere" il ragazzo aggiungendo «non voglio che succeda una cosa del genere e nemmeno che vada in coma per una c... enorme».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 17:38

